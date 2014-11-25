"Шахтер" вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В Борисове (Беларусь) завершился матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором БАТЭ принимал португальский "Порту" и проиграл со счетом 0:3, лишившивсь шансов побороться с донецким "Шахтером" за 2-е место в группе и путевку в плей-офф турнира.

Судьба матча была решена во втором тайме, когда гости забили все три гола.

Перед игрой в турнирной таблице у "Порту" было 10 очков, "Шахтера" -8, БАТЭ - 3 и испанского "Атлетика" (Бильбао) 1. И только победа в матче с "Порту" позволяла БАТЭ надеяться на продолжение борьбы за 2-е место и попадание в плей-офф.

Тем не менее, чемпион Беларуси смог на равных бороться с соперником только в первом тайме. А во втором точные удары в исполнении Эрреры, Мартинеса и Тельо принесли "Порту" победу с крупным счетом.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером во Львове состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Атлетик". Для победы в групповом турнире "Шахтеру" необходимо выигрывать и матч у испанской команды и игру заключительного тура группового этапа в гостях у "Порту". Первое место в итоговой таблице поволит чемпиону Украины получить более удобного соперника в первом раунде плей-офф и преимущество своего поля в играх 1/8 финала - ответный матч пройдет на домашнем стадионе "Шахтера".