Талисманами I Европейских игр Баку-2015 стали газель и гранат

Оргкомитет Европейских игр Баку-2015 торжественно представил образы Джейрана (Газель) и Нара (Гранат) в качестве официальных талисманов первого исторического континентального спортивного форума.

Будучи символами азербайджанской природы и культурного наследия Джейран и Нар отражают славную историю Азербайджана и его перспективное будущее.

Данная пара станет как символом первых Европейских игр во всем мире, так и будет изображена на символике Игр с целью продвижения и популяризации Баку-2015.

Джейран станет культурным послом Игр, давая гостям представление о богатом наследии Азербайджана. От высоких Кавказских гор до берегов Каспийского моря, Джейран будет сопровождать гостей по всей стране и демонстрировать им все то, что может предложить Азербайджан.

Джейран считается символом природной красоты, изящества и чистоты в стране и является охраняемым видом в Азербайджане.

Нар - это любящий солнечный свет фрукт, который растет в Гейчае. Будучи символом жизни и энергии Нар рад участвовать в новых соревнованиях и будет привлечен к мероприятиям, связанным с проведением первых Европейских игр.

Нар символизирует единство в азербайджанском фольклоре и широко использован в красочном бренде Баку-2015, распространенном по городу.

Как сообщал УНИАН, Европейские игры 2015 года в Баку станут первыми в истории играми для континента и пройдут с 12 по 28 июня 2015 года. В рамках Игр пройдут соревнования по 20 видам спорта: 16 олимпийским и 4 неолимпийским.

Более 6 тысяч спортсменов со всех уголков Европы будут представлять свои страны в течение 17 дней соревнований. В 11 видах спорта будут разыграны лицензии на Игры XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.