"Шахтер" разгромил "Атлетик" в матче Юношеской лиги УЕФА

Игра, проходившая в Моршине (Львовская обл.) завершилась со счетом 6:0, сообщает официальный сайт УЕФА.

Горняки с самого начала матча имели преимущество над соперником и уже в течении первых 20 минут довели счет до крупного. Счет на 7-й минуте точным ударом открыл Николай Матвиенко. Спустя две минуты Андрей Борячук удвоил преимущество хозяев поля, а на 18-й минуте Василий Штандер довел счет до крупного. После этого игра немного успокоилась, но до конца тайма хозяев поля сумели еще раз поразить ворота соперника. На 44-й минуте отличился Виктор Коваленко.

После перерыва горняки продолжили атаковать ворота соперника и еще дважды добились успеха. На 65-й минуте дубль сделал Борячук, а итоговый счет на 82-й минуте точным ударом установил Данила Сахуткин.

В параллельно проходившем в Борисове (Беларусь) другом матче группы Н БАТЭ - "Порту" была зафиксирована ничья - 0:0.

Таким образом, после 5 туров "Шахтер" гарантировал себе победу в групповом турнире. У горняков 13 очков в турнирной таблице, "Порту" -8, "Атлетик" - 6, БАТЭ - 1.

В сезоне 2014/15 проходит второй пробный розыгрыш Юношеской лиги УЕФА - первого клубного турнира УЕФА среди юношей. На групповом этапе выступают юношеские команды 32 клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Состав групп и календарь матчей такие же, как в Лиге чемпионов. В плей-офф команды играют по одному матчу, начиная с 1/8 финала. Полуфиналы и финал проводятся в рамках мини-турнира на стадионе "Коловрэ" в Ньоне. Таким образом, максимум команда может сыграть десять матчей. Матч за третье место не предусмотрен.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером во Львове состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Атлетик".