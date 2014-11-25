Лига чемпионов, 5-й тур, "Манчестер Сити" - "Бавария": видео онлайн-трансляция

В этой игре встретятся команды. занимающие 4-е и 1-е место в таблице, соответственно.

"Бавария" в нынешнем сезоне выступает в Лиге чемпионов практически идеально. В 4 предыдущих играх команда одержала 4 победы, набрав максимальное количество очков - 12. Таким образом, мюнхенцы за 2 тура до окончания группового этапа соревнований обеспечили себе не только выход в плей-офф, но и первое место в группе. "Бавария" начала турнир с домашней победы над "Сити" - 1:0, затем обыграла на выезде российский ЦСКА (Москва) с таким же счетом 1:0 и разгромила по итогам двух матчей итальянскую "Рому" (Рим) - 7:1 и 2:0.

В свою очередь, "Манчестер Сити" кроме гостевого поражения от "Баварии" в первом туре, сыграл вничью на своем поле с "Ромой" (1:1) и в гостях с ЦСКА (2:2) и проиграл москвичам на своем поле - 1:2.

Таким образом, у "Сити" 2 очка, но команда продолжает бороться за 2-е место в группе и путевку в плей-офф с "Ромой" и ЦСКА, у которых по 5 баллов.

В сегодняшнем матче с "Баварией" англичане могут уповать на то, что соперник утратил всякую мотивацию, решив свои турнирные задачи задолго до финиша группового этапа. И на поле соперника мюнхенцы не будут стараться выиграть любой ценой.

Тем не менее, на котировках букмекерских контор фаворитом игры с небольшим преимуществом является "Бавария". Ставки на победу немецкого клуба принимаются с коэффициентом 1,93 к 1, в то время как на ничью и победу и победу "Манчестер Сити" - с одинаковым коэффициентом - 3,49 к 1.

Стартовые составы команд:

"Манчестер Сити": 1. Харт, 3. Санья, 4. Компани, 20. Мангала, 22. Клиши, 6. Фернандо, 15. Навас, 7. Милнер, 18. Лэмпард, 8. Насри, 16. Агуэро.

Запасные: 13. Кабальеро, 38. Боята, 5. Сабалета, 26. Демикелис, 78. Поцо, 35. Йоветич.

"Бавария": 1. Нойер, 5. Бенатиа, 17. Боатенг, 13. Рафинья, 3. Хаби Алонсо, 18. Бернат, 20. Роде, 34. Хейбьерг, 10. Роббен, 7. Рибери, 9. Левандовски Р.

Запасные: 29. Цингерле, 4. Данте, 31. Швайнштайгер, 16. Гаудино, 19. Гётце, 25. Мюллер, 11. Шакири.