«Атлетик» отдается на все 100% в любой игре - Луческу

Главный тренер донецкого ФК "Шахтер" Мирча Луческу в предверии игры 5-го тура Лиги чемпионов против испанского "Атлетик" (Бильбао) поделился своими ожиданиями от предстоящей игры отметив, что ждет серьезной борьбы на поле.

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

В частности, Луческу считает: "То, что "Атлетик" потерял шансы на выход из группы в плей-офф ничего не значит. В Лиге Чемпионов идет речь об имидже команды. Любая команда, вышедшая в групповой этап, защищает свои традиции. "Атлетик" отдается на все 100% в любой игре, что бы добиться результата. Испанцы будут сражаться на поле, они привезли всех без исключения игроков, несмотря на то, что недавно была игра в чемпионате. И скоро будет еще один тур в Ла Лиге, где ситуация команды исправляется".

Говоря же освоей команде, румынский специалист отметил возвращение в строй Александра Кучера: "Кучер восстановился. Он последние дни тренировался в основной группе. Понятно, что у Александра отсутствует игровая практика (последний раз Кучер играл в матче сборной против белорусов). Но думаю, что никаких проблем не должно возникнуть в этой игре. Саша играл в Бильбао, он знаком с этой командой. Другое дело, жалко, что Ордец сильно травмировался и выпал из обоймы".

Прокомментировал предстоящую игру и вратарь горняков Андрей Пятов: "Я никогда не выделяю кого-то одного из игроков соперника. Мы изучаем всю команду и готовимся к каждому игроку. Будет непростой матч. Благо, во Львове в Лиге чемпионов поддержка у нашей команды прекрасная, как и во время игр сборной. А то, что происходит в чемпионате – уже наши внутренние дела".

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" - "Атлетик" состоится 25 ноября во Львове.

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию игры.