ФИФА назвала пятерку претендентов на звание лучшего вратаря года
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) и Союз футболистов-профессионалов (ФИФПро) назвал пятерку вратарей из которых будет выбран лучший голкипер 2014 года.
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
В пятерку вошли Мануэль Нойер ("Бавария", Мюнхен, Германия), Клаудио Браво ("Барселона", Испания), Тибо Куртуа ("Челси", Лондон, Англия), Икер Касильяс ("Реал", Мадрид, Испания) и Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Турин, Италия).
Любопытно, что Браво и Куртуа впервые попали в пятерку номинантов престижнейшей награды, в то время как Буффон оказывается в списке лучших в десятый раз подряд - с 2005 года.
Претенденты на титул лучшего защитника, полузащитника и нападающего будут объявлены 26 ноября, 28 ноября и 1 декабря, соответственно.
Символическая сборная лучших игроков мира 2014 года будет оглашена во время церемонии вручения "Золотого мяча-2014", которая состоится 12 января 2015 года.