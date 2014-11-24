ФИФА назвала пятерку претендентов на звание лучшего вратаря года

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

В пятерку вошли Мануэль Нойер ("Бавария", Мюнхен, Германия), Клаудио Браво ("Барселона", Испания), Тибо Куртуа ("Челси", Лондон, Англия), Икер Касильяс ("Реал", Мадрид, Испания) и Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Турин, Италия).

Любопытно, что Браво и Куртуа впервые попали в пятерку номинантов престижнейшей награды, в то время как Буффон оказывается в списке лучших в десятый раз подряд - с 2005 года.

Претенденты на титул лучшего защитника, полузащитника и нападающего будут объявлены 26 ноября, 28 ноября и 1 декабря, соответственно.

Символическая сборная лучших игроков мира 2014 года будет оглашена во время церемонии вручения "Золотого мяча-2014", которая состоится 12 января 2015 года.