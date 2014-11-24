Шовковский превзошел рекорд Блохина по количеству матчей за "Динамо"

В матче 13-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги «Металлург» (Запорожье) - «Динамо» (Киев) вратарь киевлян Александр Шовковский превзошел рекорд легендарного бомбардира, обладателя «Золотого мяча» Олега Блохина по количеству сыгранных за карьеру матчей за киевское «Динамо», сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

На счету Шовковского теперь 582 сыгранных поединка, которые распределились следующим образом: 391 в чемпионате Украины, 57 в Кубке Украины, 7 в Суперкубке Украины и 127 в еврокубках.

На счету Олега Блохина 581 игра в «бело-синей» футболке - 432 в чемпионате СССР, 67 в Кубке СССР, 3 в Кубке Сезона и 79 в еврокубках.

Как сообщал УНИАН, матч "Металлург" - "Динамо", состоявшийся в воскресенье, 23 ноября, завершился победой столичной команды со счетом 4:2.