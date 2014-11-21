"Будівельник" и "Киев" выиграли очередные матчи баскетбольной Суперлиги

В пятницу в украинской баскетбольной Суперлиге состоялись 5 матчей регулярного чемпионата, в центральных из которых "Киев" победил запорожский "Ферро", а "Будівельник" одолел "Николаев".

Оба матча столичные команды выиграли в гостях.

Не слишком результативный матч в Николаеве завершился убедительной победой (65:48) действующего чемпиона «Будівельника» над местными «корабелами», которые снова не могли рассчитывать на Дмитрия Глебова.

Благодаря активности экс-игрока «Будівельника» Павла Буренко, который на протяжении стартовой четверти принес «Николаеву» 12 очков, хозяева повели 17:13. Однако уже по итогам второго периода действующий чемпион, в составе которого привычно о своих лидерских функциях напомнил Денис Лукашов, перехватил инициативу и выиграл первую половину со счетом 29:25.

После большого перерыва «Будівельник» продолжал доминировать на паркете, убедительно выиграв третью десятиминутку (21:9). Поэтому заключительный игровой отрезок, к которому столичные баскетболисты подошли с 16-очковым гандикапом, при такой игре уже фактически ничего не решал.

Денис Лукашов принес «Будівельнику» 14 очков, а также собрал 9 отскоков. В свою чоередь, 11 очков и 5 подборов у Александра Кольченко, 10 очков и 5 подборов - Михаила Анисимова, 8 очков и 10 подборов - Александра Тищенко.

В свою очередь, "Киев" выиграл у "Ферро" со счетом 80:75, львовская "Галичина" дома обыграла днепродзержинский "Днепр-Азот" - 84:82, "Одесса" проиграла "Черкаським Мавпам" - 77:81, а ивано-франковская "Говерла" была сильнее днепропетровского "Днепра" - 69:67.

После очередного игрового дня лидером турнирной таблицы остается "Химик" (Южный), который идет без поражений - 9/0, далее идут "Будівельник" - 8/2, и "Черкаські Мавпи" - 6/3.