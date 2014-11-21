"Шахтер" выиграл матч УПЛ у "Карпат"

Во Львове завершился стартовый матч 13-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали донецкий "Шахтер" и проиграли со счетом 0:2.

Судьба матча была решена уже в середине первого тайма.

Гости намного активнее начали игру и уже на 10-й минуте открыли счет. Неуверенная игра защитников "Карпат", прежде всего Грегора Балажица, привела к тому, что после передачи Бернарда с фланга Алекс Тейшейра, находившийся на линии вратарской, пробил мимо вратаря Романа Мысака точно в угол.

А уже спустя 12 минут, на 22-й, Алекс Тейшейра сделал острый пас в штрафную "Карпат" Бернарду, тот отпасовал на фланг Вячеславу Шевчуку, который в свою очередь, сделал навес на Луиса Адриано, который ударом головой поразил ворота - 0:2.

В оставшееся время горняки спокойно контролировали ход игры, практически не пытаясь увеличить свой перевес, а "Карпаты" так и не смогли наладить остроатакующую комбинационную игру.