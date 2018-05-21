Sport Life - партнер впервые проведенного в Украине чемпионата мира по кикбоксингу

В Sport Life Черниговская, первом фитнес-центре с полноценным бокс-клубом, состоялась официальная пресс-конференция руководителей группы компаний Sport Life и Федерации Украины по кикбоксингу.

Во время пресс-конференции медалисты сборной Украины по кикбоксингу поделились своими впечатлениями после участия в чемпионате, рассказали свои планы на ближайшее будущее, а также провели открытую тренировку на профессиональном ринге фитнес-клубе.

Основатель группы компаний Sport Life Дмитрий Екимов отметил: «В этом году Чемпионат мира по кикбоксингу - это безупречно организованное спортивное событие! Мы поддерживаем спортивные соревнования в Украине любого уровня. Мы считаем, что спорт - это та вещь, которая начинается в дошкольных учреждениях с физкультуры, продолжается в школе, в институте, на дальнейшем трудовом пути. И приводит к тому результату, который мы видим сегодня. Спортсмены - это лицо страны, показатель уровня его развития! Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы проводить чемпионаты на максимально высоком уровне. И мы продолжим участвовать в любых спортивных соревнованиях и международных событиях».

Дмитрий Екимов рассказал о планах развития сети фитнес-клубов Sport Life: «Наши планы очень амбициозные, к 2020 году мы намерены расширить нашу сеть до 150 фитнес-клубов. На сегодняшний день уже 57 клубов нашей сети стали тренировочно-соревновательной базой для спортсменов-представителей более 50 видов спорта. Сейчас мы активно развиваем франчайзинговую программу. Даем людям оборудование, торговую марку, процедуры, как управлять фитнес-клубом. Мы помогаем начать небольшой бизнес в небольших городах. А с конца этого года начинаем лизинговую программу, когда основные активы, которые нужны фитнес-клубу, мы будем предоставлять людям в лизинг. Чтобы физкультура была не только частью столичной картины или города-миллионника. Чтобы она присутствовала в небольших городах и давала молодым людям возможность себя проявить. Сотни тысяч людей посещает наши фитнес-клубы. И мы рады, что смогли стартовать такую ​​индустрию в Украине и достичь таких результатов».

«Мы совместно с Министерством молодежи и спорта смогли провести и продемонстрировать высокие результаты на Чемпионате благодаря нашим партнерам, тренерам, а главное - благодаря молодым, амбициозным и перспективным спортсменам! Наша команда - молодая, но она имеет большой потенциал для того, чтобы приобретать новые награды и преодолевать свой профессиональный путь без препятствий», - заметил Олег Мандзюк, президент Федерации кикбоксинга Украины «ISKA».

Олег Мандзюк также отметил значительные старания спортсменов: «Я поздравляю Украину с такими высокими результатами на Чемпионате мира по кикбоксингу. Спасибо всем спортсменам и тренерам за вашу профессиональную подготовку, по мотивированность, а главное - за яркую борьбу на соревнованиях! В Чемпионате приняли участие более 300 спортсменов из 30 стран. Они делились с нами своим восторгом от нашей столицы, нашей страны. А телевизионные трансляции вызвали ажиотаж во всех странах Европы и мира!»

Заместитель Министра молодежи и спорта Украины Ярослав Войтович подчеркнул важность этих соревнований для страны: «Чемпионат мира по кикбоксингу впервые прошел в Украине - и это не просто спортивное событие, это очень важный шаг вперед в развитии нашего государства. Украине предоставилась уникальная возможность проявить себя на мировой арене, как государству, способному принимать на своей территории соревнования мирового уровня и демонстрировать собственные высокие спортивные результаты».

Пресс-конференция завершилась важным подписанием Меморандума о стратегическом сотрудничестве между группой компаний Sport Life и Федерацией кикбоксинга Украины «ISKA».

Напомним, по результатам соревнований украинская сборная заняла 1 общекомандное место на Чемпионате мира по кикбоксингу, завоевав 47 золотых, 32 серебряные и 22 бронзовые медали.