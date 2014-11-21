Перенесенный матч УПЛ "Металлист" - "Черноморец" состоится весной

Перенесенный изначально на неопределенный срок матч чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги между одесским «Черноморцем» и харьковским «Металлистом», состоится весной 2015 года.

Об этом заявил Генеральный директор Премьер-лиги Петр Иванов, сообщает пресс-служба ФК "Черноморец" со ссылкой на "Футбол1".

«Дирекция УПЛ приняла решение о переносе данного матча на более поздний срок в связи с письмами, которые поступили в адрес ФФУ и УПЛ от УМВД Харьковской и Одесской областей. Думаю, довольными не могут быть не только руководители клубов, но и болельщики», - подчеркнул футбольный функционер.

Как сообщал УНИАН, изначально матч должен был пройти в Харькове, однако после получения известий о подготовке теракта, его перенесли в Одессу. Впрочем, здесь история повторилась, одесская милиция написала письмо в ПЛ с просьбой перенести игру на нейтральное поле. В итоге, было принято решение перенести матч на неопределенный срок.