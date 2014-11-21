КДК ФФУ отказался рассматривать эпизод столкновения Калинича и Степаненко

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

В частности, в сообщении указано: "Отдельным постановлением было закрыто производство по делу «Об эпизоде, который состоялся 9 ноября 2014 года на 43-й минуте матча 12-го тура чемпионата «Шахтер» Донецк – «Днепр» Днепропетровск при участии футболистов Николы Калинича и Тараса Степаненко".

В своем дополнительном рапорте арбитр матча Анатолий Абдула отметил следующее: "На 43-й минуте игрок команды «Шахтер» Т. Степаненко нарушил правила игры, задержав соперника Н. Калинича двумя руками, после чего оба игрока упали на газон. Находясь в непосредственной близости от игрового момента и хорошо контролируя этот эпизод, я видел, что со стороны игрока команды «Днепр» не было неправомерных действий руками по отношению к игроку «Шахтера». Я зафиксировал нарушение правил со стороны Т. Степаненко, после чего команда «Днепр» быстро ввела мяч в игру. После этого я увидел, что у игрока «Шахтера» на лице появилась кровь, и мною сразу была остановлена игра для оказания медицинской помощи. Поскольку игра была остановлена, когда мяч находился в игре, после оказания помощи я возобновил матч спорным мячом".

Таким образом, рассмотрение данного эпизода не относится к компетенции КДК, определенной статьей 60 Дисциплинарных правил ФФУ.

Как сообщал УНИАН, в том игровом эпизоде Калинич ударил локтем в лицо Степаненко, в результате чего у игрока донецкой команды была разбита бровь и он на некоторое время потерял сознание. Матч "Шахтер" - "Днепр" завершился со счетом 0:0.