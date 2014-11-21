Украинские самбисты завоевали три бронзовые медали в первый день ЧМ

В первый день чемпионата мира-2014 украинские спортсмены завоевали три бронзовые награды, сообщает пресс-служба Федерации самбо Украины.

На пьедестал почета поднялись Елена Сайко (60 кг, Ивано-Франковская/Львовская области), Татьяна Савенко (72 кг, Днепропетровская область) и Евгений Кикиш (100 кг, боевое самбо, Киев).

Всего, в первый день соревнований медали завоевали представители 13 стран. Лидерство в общекомандном зачете захватила сборная России - 4 золота, 1 серебро и 1 бронза.

Чемпионат мира проходит в Нарита (Япония) с 21 по 23 ноября.