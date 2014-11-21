НОК Украины предоставит дополнительную помощь украинским гимнасткам

Об этом говорится в официальном обращении НОК относительно ситуации вокруг подготовки сборной команды по гимнастике к важнейшим стартам, сообщает пресс-служба НОК.

В связи с повышением коммунальных тарифов Федерация гимнастики Украины не имеет возможности оплачивать все счета вовремя и в полном объеме, из-за чего в тренировочном зале Октябрьского дворца было отключено теплоснабжение.

"Украинская школа художественной гимнастики всегда была и остается одной из лучших в мире, а наши спортсменки из года в год своими победами прославляют родную страну на самых престижных мировых форумах", - говорится в заявлении.

НОК Украины не остается в стороне от решения насущной проблемы, которая возникла. В частности, Национальным олимпийским комитетом принято решение к ранее выделенным в этом году на поддержку художественной гимнастике 160 тыс. грн. дополнительно направить 50 тыс. грн.

"В непростые времена Национальный олимпийский комитет не только продолжает в полном объеме выполнять свои обязательства по поддержке развития спорта, но и находит дополнительные ресурсы для оказания помощи. Вместе с тем, призываем все государственные и общественные учреждения, субъекты олимпийского движения и всех неравнодушных объединить усилия по решению этой и других подобных проблем, что особенно важно в нынешние сложные времена", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, украинская гимнастика является одной из ведущих в мире. Лидер национальной сборной Анна Ризатдинова в последнее время ежегодно становится призером чемпионатов мира и Европы (2011 - 2014), а в 2013 году выиграла звание чемпионки мира в упражнении с обручем.