Шахматист Кузубов захватил лидерство в чемпионате Украины, опередив Иванчука и Пономарева

Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат Украины.

В 7-м туре гроссмейстер из Краматорска играл белыми с Александром Зубовым из Николаева и вынудил соперника сдаться уже на 47-м ходу. Любопытно, что Зубов в этой партии практически не экспериментировал, играя по классическим образцам шахматных учебников.

Центральной в этом туре была партия Пономарев – Иванчук, первого и третьего номеров рейтинга среди украинцев. Гроссмейстеры разыграли острый вариант сицилианской защиты, рокировали фигуры в разные стороны и сразу пошли в атаку. В этих обоюдных комбинациях точнее и изобретательнее действовал бывший вице-чемпион мира Иванчук, который мог получить солидное преимущество. Однако в цейтноте львовянин ошибся, и экс-чемпион мира киевлянин Пономарев сумел заполучить ничью.

Также поделили очко Арещенко - Эльянов и Коробов - Криворучко.

Таким образом, в турнирной таблице после 7 туров у Юрия Кузубова 5 баллов, Александра Моисеенко и Павла Эльянова – по 4,5, Антона Коробова и Руслана Пономарева – по 4, Александра Арещенко и Юрия Криворучко – 3,5, Василия Иванчука – 3.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Украины по шахматам проходит во Львове с 11 по 22 ноября.