Доха стала столицей Чемпионата мира-2019 по легкой атлетике

Об этом было объявлено на специальной конференции в Монако, сообщает официальный сайт Международной федерации легкой атлетики (IAAF).

Доха в борьбе за право проведения соревнований обошла американский Юджин и испанскую Барселону. В первом раунде голосования Доха получила 12 голосов, Юджин - 9, Барселона - 6 (выбыла из борьбы). Во втором раунде: Доха - 15, Юджин - 12.

"Я рад назвать столицу ЧМ-2015 - город Доху" - прокомментировал итоги голосования президент IAAF Ламин Диак.

Ближайшие чемпионаты мира пройдут с 22 по 30 августа 2015 года в Пекине (Китай), с 5 по 13 августа 2017 года в Лондоне (Великобритания).

Предыдущий турнир проходил в 2013 году в Москве (Россия).

Как сообщал УНИАН, ранее Катар получил право на проведение другого крупнейшего спортивного турнира - Чемпионата мира по футболу, который должен состояться в этой стране в 2022 году.