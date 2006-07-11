Матерацци отрицает, что назвал Зидана «терорристом»

Защитник сборной Италии Марко МАТЕРАЦЦИ опроверг сообщения о том, что назвал капитана французской сборной Зинедина ЗИДАНА "грязным террористом" в финале Чемпионата мира по футболу .

"Это абсолютно неверно. Я не называл его террористом. Я - невежда. Я даже не знаю, что это слово значит", - приводит слова М.МАТЕРАЦЦИ Reuters.

Парижская антирасистская группа SOS Rasism ранее сообщала, ссылаясь на информированные источники, что М.МАТЕРАЦЦИ назвал З.ЗИДАНА "грязным террористом". После этого, за 10 минут до окончания дополнительного времени, З.ЗИДАН, открывший счет в матче с пенальти, ударил автора ответного гола головой в грудь, за что был удален с поля.

Один из французских телеканалов сообщил, что З.ЗИДАН публично обсудит инцидент "в ближайшие дни".

Как сообщал УНИАН, в воскресенье сборная Италии обыграла сборную Франции в финале ЧМ-2006 в серии послемтачевых пенальти - 5:3. В ходе матча капитан сборной Франции З.ЗИДАН был удален с поля за удар головой в грудь итальянского защитника М.МАТЕРАЦЦИ в дополнительное время.

З.ЗИДАН был признан лучшим футболистом Чемпионата мира по футболу в Германии и получил золотой мяч ФИФА. Ранее капитан французской сборной заявлял, что заканчивает профессиональную карьеру футболиста после ЧМ-2006. На нынешнем чемпионате З.ЗИДАН забил 3 гола в ворота соперника. З.ЗИДАН сыграл 108 матчей за сборную Франции, забив 30 мячей.