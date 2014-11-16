Кличко отправил Пулева в нокаут и одержал очередную блестящую победу

Владимир Кличко нокаутировал Кубрата Пулева в 5-м раунде боя, который завершился в немецком Гамбурге.

Украинский боксер завладел преимуществом с самого начала боя и уже в первом раунде дважды отправил соперника в нокдаун. В дальнейшем он только наращивал свое преимущество и в пятом раунде, после очередного, четвертого по счету нокдауна, болгарин уже не смог встать с настила ринга - Пулев признал свое поражение.

Таким образом, Кличко вновь защитил титул чемпиона мира по всем основным версиям, за исключением WBC. Этот титул, который оставил после ухода из спорта Виталий Кличко, Владимир сможет оспорить ориентировочно в 2015-м году.

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