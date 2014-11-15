Сборная Украины разгромила команду Люксембурга
23:03, 15 ноября 2014Спорт
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Хет-трик на счету Андрея Ярмоленко
Андрей Ярмоленко сделал хет-трик за сборную / sport-xl.org
В Люксембурге завершился матч отборочного цикла Евро-2016, в котором сборная Украины победила аутсайдера группы в гостях со счетом 3:0.
Все три гола в этом матче на счету форварда киевского "Динамо" и национальной команды Андрея Ярмоленко. Игрок забил голы на 34-й, 53-й и 56-й минутах.
Таким образом, на данный момент на счету украинцев 9 очков в 4 матчах и они делят 1-2 места в группе со сборной Словакии.
Как сообщал УНИАН, это был последний официальный матч сборной в 2014-м году. 18 ноября команда также проведет товарищескую игру со сборной Литвы.
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