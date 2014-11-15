Сборная Украины разгромила команду Люксембурга

В Люксембурге завершился матч отборочного цикла Евро-2016, в котором сборная Украины победила аутсайдера группы в гостях со счетом 3:0.

Все три гола в этом матче на счету форварда киевского "Динамо" и национальной команды Андрея Ярмоленко. Игрок забил голы на 34-й, 53-й и 56-й минутах.

Таким образом, на данный момент на счету украинцев 9 очков в 4 матчах и они делят 1-2 места в группе со сборной Словакии.

Как сообщал УНИАН, это был последний официальный матч сборной в 2014-м году. 18 ноября команда также проведет товарищескую игру со сборной Литвы.