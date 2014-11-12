Официальный сайт Шумахера реактивируют в день 20-й годовщины его первого титула в "Формуле-1"

Реактивация сайта будет приурочена к 20-летию завоевания Шумахером его первого титула в Ф-1, сообщает Чемпионат.

“13 ноября 1994 года – это особенный день для Михаэля Шумахера. Прошло 20 лет с тех пор, как он стал первым немецким чемпионом мира в Формуле-1, завоевав свой первый титул из семи. Для того чтобы отметить 20-летний юбилей его первого титула, мы активируем официальный сайт Михаэля", - заявила Кем.

Новый дизайн сайта будет содержать много фото и историй о карьере Шумахера, статистику и факты его биографии. Также будет организована фан-зона, где болельщики смогут обмениваться “твитами”, сообщается в официальном релизе менеджера.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2013 года гонщик получил тяжелую травму во время катания на горных лыжах во французских Альпах. Спортсмен не удержал равновесие и при падении ударился головой о камень. После этого он полгода пролежал в состоянии искусственной комы. Когда гонщик пришел в сознание, его сначала перевели из больницы Гренобля в клинику Лозанны, а затем выписали домой для дальнейшей реабилитации.