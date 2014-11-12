Руководство УПЛ проведет опрос клубов по календарю и регламенту соревнований

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Football.ua.

Украинская Премьер-лига просит боссов клубов определиться с позицией по таким вопросам:

- возвращение "Золотого матча";

- перенос 10-го тура с 6-го декабря на 28-е февраля;

- перенос первых матчей 1/4 финала Кубка Украины в весеннюю часть сезона;

Всем клубам были высланы соответствующие бумаги с предложением проголосовать по данным пунктам.

Как сообщал УНИАН, матчи 1-го тура УПЛ были перенесены с 24-27 октября на 6-7 декабря по просьбе руководства МВД Украины из-за невозможности обеспечить правопорядок на стадионе в связи с занятостью сотрудников правоохранительных органов на выборах в Верховную Раду.

Базовой датой проведения первых матчей 1/4 финала Кубка Украины является 3 декабря.

Осенняя часть чемпионата Украины, согласно календарю соревнований завершается в воскресенье, 30 ноября.