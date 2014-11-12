Руководство УПЛ проведет опрос клубов по календарю и регламенту соревнований
Руководство украинской футбольной Премьер-лиги попросило руководителей клубов элитного дивизиона высказать свое мнение по трем пунктам.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Football.ua.
Украинская Премьер-лига просит боссов клубов определиться с позицией по таким вопросам:
- возвращение "Золотого матча";
- перенос 10-го тура с 6-го декабря на 28-е февраля;
- перенос первых матчей 1/4 финала Кубка Украины в весеннюю часть сезона;
Всем клубам были высланы соответствующие бумаги с предложением проголосовать по данным пунктам.
Как сообщал УНИАН, матчи 1-го тура УПЛ были перенесены с 24-27 октября на 6-7 декабря по просьбе руководства МВД Украины из-за невозможности обеспечить правопорядок на стадионе в связи с занятостью сотрудников правоохранительных органов на выборах в Верховную Раду.
Базовой датой проведения первых матчей 1/4 финала Кубка Украины является 3 декабря.
Осенняя часть чемпионата Украины, согласно календарю соревнований завершается в воскресенье, 30 ноября.