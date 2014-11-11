Экс-чемпион мира по версии WBA Сенченко проведет бой после годичного перерыва

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом было объявлено сегодня в Киеве на пресс-конференции организаторов боксеркого шоу.

Сенченко вернется на ринг после почти годичного перерыва. «Спасибо К2 Promootions, что пригласили участвовать в этом вечере бокса, надеюсь что мой бой будет интересным и бескомпромиссным, обещаю что проведу зрелищный поединок» - сказал Вячеслав Сенченко.

Кроме того, 22 ноября первый бой в суперсредней весовой категории проведет Макс Бурсак (29-3-1, 12 КОs). Противостоять ему будет грузинский боксер Рамаз Гогичашвили (14-3-2, 5 КОs). «Я рад, что возвращаюсь домой и вновь проведу здесь бой. Уверен, что одержу победу» - пообещал Макс Бурсак. Он заявил, что решение перейти в более тяжелую весовую категорию, было продиктовано сложностями, возникавшими в последнее время при сгонке веса. «Мой бытовой вес 82-83 кг, потому скидывать его до 72 кг было сложно». Также Бурсак добавил, что отчасти именно по этой причине он потерпел в поражение в своем предыдущем бою против британца Мартина Маррея в июне.

Также в этот вечер состоится титульный бой - чемпион мира среди молодежи по версиям WBO и IBO россиянин Умар Саламов (11-0, 10 КОs) будет боксировать в десятираундовом бою за пояс чемпиона Европы по версии WBO в полутяжелом весе. Его соперником станет босниец Энес Зецерович (12-0, 8 KOs). «Соперник без поражений, и это говорит о многом, но я уверено, что покину ринг с поясом» - выразил уверенность Умар Саламов.

Вечер бокса, который пройдет 22 ноября, компания братьев Кличко организовывает совместно с донецкой компанией Union Boxing Promotion. «Это будет незаурядное событие, а его незаурядность в первую очередь заключается в составе пар. K2 организовывает этот вечер совместно с Union Boxing Promotion, именно благодаря этому удастся представить такой мощнейший по составу турнир» - сказал генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк.