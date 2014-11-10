Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели
На прошлой неделе состоялись очередные матчи Чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, по итогам которых определена пятерка лучших игроков.
Об этом сообщает официальный сайт Суперлиги.
Лучшими защитниками стали Николай Вильховецкий («Ферро-ЗНТУ») - 20 очков, 5 передач, 3 подбора и 1 перехват в среднем за игру, и Максим Луценко («Киев»), показатели которого составляют в среднем за игру 16.5 очка, 7 подборов, 6 передач и 1.5 перехвата.
Лучшими форвардами стали Артем Швец («Киев») - 17.5 очка, 9.5 подбора, 1.5 передачи, 1 перехват и Игорь Чумаков («Черкасские Мавпы»), на счету которого 24 очка, 5 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот.
Наконец, лучшим центровым стал Максим Сандул («Киев») - 9 очков, 10.5 подбора, 6 блок-шотов, 4 передачи и 1 перехват.
На минувшей неделе из тройки лидеров 2 победы одержал киевский "Будівельник" (над ужгородской "Говерлой" - 76:69, и над львовской "Политехникой" - 96:58), по одной победе одержали "Черкасские Мавпы" (над днепропетровским "Днепром" - 74:69) и южненский "Химик" (над МБК "Николаев" - 92:46).
В турнирной таблице лидирует "Химик" - 8 побед/0 поражений, далее идут "Черкасские Мавпы" - 5/1 и "Будівельник" - 6/2.