Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели

Об этом сообщает официальный сайт Суперлиги.

Лучшими защитниками стали Николай Вильховецкий («Ферро-ЗНТУ») - 20 очков, 5 передач, 3 подбора и 1 перехват в среднем за игру, и Максим Луценко («Киев»), показатели которого составляют в среднем за игру 16.5 очка, 7 подборов, 6 передач и 1.5 перехвата.

Лучшими форвардами стали Артем Швец («Киев») - 17.5 очка, 9.5 подбора, 1.5 передачи, 1 перехват и Игорь Чумаков («Черкасские Мавпы»), на счету которого 24 очка, 5 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот.

Наконец, лучшим центровым стал Максим Сандул («Киев») - 9 очков, 10.5 подбора, 6 блок-шотов, 4 передачи и 1 перехват.

На минувшей неделе из тройки лидеров 2 победы одержал киевский "Будівельник" (над ужгородской "Говерлой" - 76:69, и над львовской "Политехникой" - 96:58), по одной победе одержали "Черкасские Мавпы" (над днепропетровским "Днепром" - 74:69) и южненский "Химик" (над МБК "Николаев" - 92:46).

В турнирной таблице лидирует "Химик" - 8 побед/0 поражений, далее идут "Черкасские Мавпы" - 5/1 и "Будівельник" - 6/2.