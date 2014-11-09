УПЛ, 12-й тур, "Динамо" - "Карпаты": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве проходит заключительный матч 12-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает львоские "Карпаты".

В этом матче сошлись лидер турнирной таблицы и команда, которая занимает последнее 14-е место в чемпионате.

"Динамо" в нынешнем сезоне сумело сохранить свою боеспособность на всшем уровне среди всех 5 команд, которые еще недавно считались грандами украиснкого футбола. И если харьковский "Металлист" и одесский "Чернморец" вообще опустились в нижнюю чатсь турнирной таблицы, то преследующие киевлян днепропетровский "Днепр" и донецикй "Шахтер" проиграли очные матчи "Динамо" и незапланированно теряли очки в других играх чемпионата. На данный момент у "Динамо" в 10 матчах 8 побед, 2 ничьи и ни одного поражения - 26 очков. И победа в сегодняшней игре позволит киевлянам лишь упрочить лидерство в таблице.

В свою очередь, у львовских "Карпат" последнее место в таблице и... минус 1 балл. К львовскому клубу несколько раз применялись санкции КДК ФФУ в связи с тем, что тот отказывается рассчитаться по контракту с экс-игроком команды Мартином Богатовым. В итоге, команду помимо денежных санкций оштрафовали на 9 очков, а всего в 10 предыдущих играх сезона львовяне набрали 8 баллов.

В предстоящем матче явным фаворитом на котировках букмекерских контор является "Динамо". На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 1,14 к 1, на ничью - 6,87 к 1, а на победу "Карпат" - 15,38 к 1.

Стартовые составы команд:

"Динамо": 23. Рыбка, 2. Данило Силва, 6. Драгович, 24. Вида, 34. Хачериди, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 90. Беланда, 20. Гусев О., 7. Ленс, 91. Теодорчик.

Запасные: 72. Рудько, 26. Бурда, 4. Велозу, 9. Безус, 29. Буяльский, 10. Ярмоленко, 22. Кравец.

"Карпаты": 23. Мисак, 5. Гитченко, 94. Мирошниченко Д., 4. Балажиц, 7. Ксенз, 16. Худобяк, 17. Голодюк, 20. Даушвили, 32. Пластун, 8. Костевич, 14. Сергийчук.

Запасные: 1. Пидкивка, 22. Пучковский, 27. Страшкевич, 92. Чачуа, 9. Кожанов, 10. Карноза, 19. Мартынюк.