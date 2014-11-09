"Шахтер" и "Днепр" сыграли вничью в матче УПЛ

Во Львове завершился центральный матч тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал днепропетровский "Днепр" и сыграл вничью - 0:0.

Игра прошла при минимальном количестве моментов со стороны обоих команд. И "Шахтер", и "Днепр", в основном заботились об обороне своих ворот. Единственный по-настоящему острый момент в игре случился в концовке первого тайма, когда Калинич грубо сыграл против Степаненко, нанеся серьезную травму игроку "Шахтера" и сборной Украины. Того сразу заменили, а страсти на поле судья погасил далеко не сразу.

Впрочем, во втором тайме команды играли весьма корректно, не позволив игре превратиться побоище.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом борьбы.

Ранее сегодня в рамках 12-го тура УПЛ луцкая "Волынь" на своем поле разгромила донецкий "Олимпик" со счетом 4:0.

Тур завершится в воскресенье вечером матчами "Динамо" - "Карпаты" и "Ильичевец" - "Металлист".