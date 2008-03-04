Абрамович отправит Шевченко обратно в Милан

Футболист Андрей ШЕВЧЕНКО намерен покинуть английский клуб "Челси" и вернуться в итальянский "Милан" в конце этого сезона.

Как сообщает британский спортивный сайт EatSleepSport, украинский форвард не оправдал надежд лондонского клуба, который два года назад заплатил за него 29,6 млн. фунтов. В понедельник "Челси" еще больше снизил уровень А.ШЕВЧЕНКО, отправив его на скамью запасных в игре против команды "Рединг", в то время как остальная команда готовилась к игре с "Олимпиакосом".

Как сообщают британские масс-медиа, владелец клуба "Челси" Роман АБРАМОВИЧ готов в конце сезона отправить А.ШЕВЧЕНКО обратно в Милан, чтобы сократить свои расходы.

В составе "Челси" А.ШЕВЧЕНКО отличился только голами в играх одной восьмой, и запомнится как самый дорогой игрок в истории премьер-лиги, который не оправдал возложенных на него надежд.

Британские СМИ допускают, что А.ШЕВЧЕНКО, прежде чем завершить свою спортивную карьеру, подпишет с "Миланом" контракт еще на три года.

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