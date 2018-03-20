Герои Паралимпийской сборной Украины: достижения украинских спортсменов на Паралимпиаде-2018 (видео)

09:31, 20 марта 2018
Спорт
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В этом году украинскую сборнуюв Пхенчхане представили 30 спортсменов: 23 из них участвовали в соревнованиях, еще 10 – их гайды, люди, которые помогали спортсменам стартовать и передвигаться по трассе.

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