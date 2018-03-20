Герои Паралимпийской сборной Украины: достижения украинских спортсменов на Паралимпиаде-2018 (видео)

За девять дней Паралимпийских игр в Пхенчхане украинцы завоевали 22 награды: семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей.

Украинцы на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане показали прекрасные результаты. После завершения всех соревнований наша сборная разместилась на шестом месте в медальном зачете. В этом году украинскую сборнуюв Пхенчхане представили 30 спортсменов: 23 из них участвовали в соревнованиях, еще 10 – их гайды, люди, которые помогали спортсменам стартовать и передвигаться по трассе. Читайте такжеВ Пхенчхане состоялось закрытие Паралимпиады-2018 - лучшие моменты церемонии (фотогалерея)

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