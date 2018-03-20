Герои Паралимпийской сборной Украины: достижения украинских спортсменов на Паралимпиаде-2018 (видео)
09:31, 20 марта 2018Спорт
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За девять дней Паралимпийских игр в Пхенчхане украинцы завоевали 22 награды: семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей.
Герои Паралимпийской сборной Украины
Украинцы на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане показали прекрасные результаты. После завершения всех соревнований наша сборная разместилась на шестом месте в медальном зачете.
В этом году украинскую сборнуюв Пхенчхане представили 30 спортсменов: 23 из них участвовали в соревнованиях, еще 10 – их гайды, люди, которые помогали спортсменам стартовать и передвигаться по трассе.
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