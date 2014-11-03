Матч Лиги чемпионов "Шахтер" - БАТЭ рассудит арбитр из Германии

13:37, 03 ноября 2014
Спорт
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Матч 4-го тура Лиги чемпионов между ФК "Шахтер" и БАТЭ будет судить арбитр из Германии.

Вольфганг Штарк получил назначение на матч "Шахтер" - БАТЭ / sport-xl.org

Как сообщает пресс-служба ФК "Шахтер", главным арбитром назначен Вольфганг Штарк. 

Его ассистентами будут Майк Пикель и Торстен Шиффнер. 

Дополнительные помощники – Кристиан Дингерт и Даниэль Зиберт. 

Четвертый арбитр – Маркус Хекер. 

Как сообщал УНИАН, матч Лиги чемпионов "Шахтер" - БАТЭ состоится в среду, 5 ноября.

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