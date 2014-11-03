Матч Лиги чемпионов "Шахтер" - БАТЭ рассудит арбитр из Германии
13:37, 03 ноября 2014Спорт
0
Матч 4-го тура Лиги чемпионов между ФК "Шахтер" и БАТЭ будет судить арбитр из Германии.
Вольфганг Штарк получил назначение на матч "Шахтер" - БАТЭ / sport-xl.org
Как сообщает пресс-служба ФК "Шахтер", главным арбитром назначен Вольфганг Штарк.
Его ассистентами будут Майк Пикель и Торстен Шиффнер.
Дополнительные помощники – Кристиан Дингерт и Даниэль Зиберт.
Четвертый арбитр – Маркус Хекер.
Как сообщал УНИАН, матч Лиги чемпионов "Шахтер" - БАТЭ состоится в среду, 5 ноября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter