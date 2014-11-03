Матч Лиги чемпионов "Шахтер" - БАТЭ рассудит арбитр из Германии

Матч 4-го тура Лиги чемпионов между ФК "Шахтер" и БАТЭ будет судить арбитр из Германии.

Как сообщает пресс-служба ФК "Шахтер", главным арбитром назначен Вольфганг Штарк. Его ассистентами будут Майк Пикель и Торстен Шиффнер. Дополнительные помощники – Кристиан Дингерт и Даниэль Зиберт. Четвертый арбитр – Маркус Хекер. Как сообщал УНИАН, матч Лиги чемпионов "Шахтер" - БАТЭ состоится в среду, 5 ноября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter