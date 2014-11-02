Игрок "Динамо" Ярмоленко вышел в лидеры Премьер-лиги по системе "гол + пас"

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко вышел на первое место в списке бомбардиров УПЛ сезона 2014/15, сообщает пресс-служба киевского клуба.

Забив на 41-й минуте гол в ворота днепропетровского «Днепра» Ярмоленко записал на свой счет шестой гол в текущем чемпионате Премьер-лиги. Еще четыре раза он ассистировал своим партнерам, помогая поражать ворота соперников «бело-синих».

Таким образом на счету динамовца стало десять баллов, что позволило ему выйти в единоличные лидеры в текущем первенстве страны.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" выиграло у "Днепра" в центральном матче тура УПЛ со счетом 3:0 и вышло в единоличные лидеры турнирной таблицы чемпионата. У "Динамо" на данный момент 26 очков, "Днепра" - 25, донецкого "Шахтера" - 21.