Сборная Украины по гандболу проиграла стартовый матч отбора Евро-2016

В столичном Дворце спорта завершился матч 2-го тура группового этапа отборочного турнира Чемпионата Европы по гандболу-2016 в котором сборная Украины проиграла команде Венгрии со счетом 20:33.

Судьба матча была решена уже в первом тайме, который наша команда проиграла с разницей в 6 мячей.

Несмотря на то, что формально это была игра второго тура, украинцы проводили свой первый матч соревнований, так как матч 1-го тура Россия - Украина был перенесен чиновниками Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) на весну 2015 года. В этом же матче украинцы играли с лидером группы - венграми - обыгравшими на старте турнира команду Португалии со счетом 31:30.

В Киеве венгры чувствовали себя хозяевами положения и сразу же захватили преимущество. Причем, добившись по итогам первого тайма "+6", они не сбавили оборотов и во втором тайме только наращивали свой перевес. В итоге - "+13" для венгров, одержавших вторую победу подряд.

Лучшим игроком матча в составе сборной Украины стал Сергей Онуфриенко, забивший 5 голов.

В параллельном матче Португалия - Россия преимуществом также владели гости. Россияне выиграли со счетом 34:29.

Таким образом, в группе 5 у сборной Венгрии 4 очка (2 матча), России - 2 (1), Португалии - 0 (1), Украины - 0 (1).

Отборочный турнир возобновится в апреле 2015 года, когда украинцы должны будут провести пропущенный матч со сборной России, а также две игры с командой Португалии (дома и в гостях). Матчи пройдут с 28 апреля по 3 мая.