Необходимо чтобы футболисты подготовили себя психологически - Маркевич накануне игры с "Динамо"

Об этом он сказал в общении со СМИ перед открытой тренировкой команды, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

"Мотивация, конечно, в таких матчах должна быть очень высокой. Но для меня основное, чтобы футболисты психологически себя хорошо подготовили, - отметил Маркевич. - В прошлом сезоне «Днепр» удачно играл с «Динамо», правда, был немного другой состав. Хорошие были матчи. Хотелось бы, чтобы тот настрой сохранился, и команда вышла на игру психологически готовой".

Отвечая на вопрос о проблемах с составом Маркевич отметил: "В принципе, серьезных проблем нет. Основное, чтобы вышедшие на поле проявили лучшие свои качества, мастерство и, повторюсь, психологическую готовность".

Говоря о травмированном бразильце Матеусе тренер посетовал: "Он будет готов только на весеннюю часть сезона. Он потихоньку начал бегать — это обнадеживающе, но нужно время".

Как сообщал УНИАН, центральный матч тура Премьер-лиги "Днепр" - "Динамо" состоится в воскресенье, 2 ноября, в Днепропетровске.

Сайт УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию игры.