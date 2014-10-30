Кличко было бы интересно провести матч-реванш с Поветкиным

Об этом он сообщил в интервью "Московскому комсомольцу".

В частности, Кличко-младший отметил: "Думаю, что Поветкин — молодец, он очень хорошо провёл бой с Карлосом Такамом и заслуженно победил. Матч-реванш я не исключаю, это было бы очень интересно".

Говоря о своем предстоящем бое с болгарином Пулевым украинский чемпион считает: "Болгарин — соперник достойный. Иначе и не заслужил бы право биться со мной в качестве обязательного претендента. И по самым разным рейтингам Пулев занимает верхние строчки в супертяжёлом дивизионе. И сам бой, не сомневаюсь, очень интересным получится — жаль, конечно, что он не будет транслироваться в России в силу причин, которые хорошо известны. Всё-таки спорт, бокс, должны объединять людей... Но что касается касается какой-то неуверенности в себе перед поединком — её нет и в помине. Да, когда-то у меня должен начаться спад — много слышал об этом. Но что-то никак не начинается".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября в Гамбурге (Германия).

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