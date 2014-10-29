Кубок Украины, 1/8 финала, "Черноморец" - "Сталь": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит ответный матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Черноморец" принимает "Сталь" из Днепродзержинска.

Первый матч между этими командами, состоявшийся месяц назад в Днепродзержинске, завершился неожиданной победой хозяев поля со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

В матче, состоявшемся 28 сентября, команда выступающая во втором по значимости украинском дивизионе выиграла благодаря дублю Антона Котляра. Единственный гол в составе одесситов был на счету капитана команды Алексея Гая.

Таким образом, сегодня одесситам необходимо выигрывать со счетом 1:0, или, если матч будет более результативным, с разницей в два мяча (3:1, 4:2 и т.д.). В случае победы "Черноморца" со счетом 3:2, 4:3 и т. д. в следующий круг выйдет "Сталь" за счет большего количества голов, забитого на поле соперника. Также "Сталь" устроит ничья или победа с любым счетом. При повторении счета первой игры - 2:1 в пользу хозяев поля - будет назначено дополнительное время, а затем, при необходимости, серия пенальти.

"Черноморец" в нынешнем сезоне выбыл из числа лидеров украинского футбола, так называемой "большой пятерки". У команды большие проблемы с составом и, как следствие, сейчас она находится лишь на 9-м месте в турнирной таблице. В 9 сыгранных матчах у одесситов 2 победы, 4 ничьи и 3 поражения - 10 очков.

В свою очередь, выступающая в низшем дивизионе "Сталь" является одним из лидеров и идет на 2-м месте в таблице. В 13 играх на счету команды 7 побед при 5 ничьих и 1 поражении - 26 очков.

Тем не менее, на котировках букмекерских контор явным фаворитом матча считается "Черноморец". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,25 к 1, на ничью - 6,8 к 1, а на победу "Стали" - 12 к 1. На проход в 1/4 финала Кубка Украины (победу по сумме двух матчей) ставки на "Черноморец" принимаются из расчета 1,333 к 1, а на "Сталь" - 3,35 к 1.

Стартовые составы команд:

"Черноморец": 44. Паст, 11. Бобко, 33. Слинкин, 77. Кутас, 8. Ковальчук К., 17. Аржанов, 32. Сиваков, 39. Опанасенко, 28. Назаренко, 90. Диденко, 19. Фомин.

Запасные: 13. Мартыщук, 25. Мартыненко, 24. Гречишкин, 10. Гай, 4. Путраш, 22. Кабаев, 27. Балашов.

"Сталь": 30. Попович, 3. Адамюк, 4. Кравченко А., 8. Билый В., 18. Бринько, 20. Яскович, 6. Каленчук, 7. Шутов О., 9. Кулиш, 91. Карасюк, 17. Котляр.

Запасные: 1. Витив, 5. Ховбоша, 15. Кучеров, 13. Мироненко, 23. Днистрян, 14. Плешаков.