Киевское "Динамо" обыграло "Карпаты" на последней минуте матча Кубка Украины

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Динамо" принимало львовские "Карпаты" и выиграло - 1:0.

Киевляне удвоили преимущество, добытое в первой игре во Львове, и по сумме двух матчей вышли в четвертьфинал.

В первой игре, состоявшейся месяц назад во Львове, "Динамо" выиграло со счетом 1:0 благодаря голу, забитому в самом начале матча, на 4-й минуте польским легионером Лукашем Теодорчиком. И в сегодняшней игре хозяевам поля достаточно было не проиграть, чтобы выйти в четвертьфинал.

Матч в Киеве проходил с явным преимуществом "Динамо", являющимся сейчас одним из лидеров Премьер-лиги. Тем не менее, "Карпаты" в очередной раз продемонстрировали свой кубковый характер, продержавшись 90 минут на равных с соперником. И лишь в добавленное арбитром время, на 91-й минуте, киевляне забили победный гол. Олег Гусев получил пас слева, прошел по флангу и с ходу красиво перебросил мяч через вратаря - 1:0.

Таким образом, счет по сумме двух матчей стал 2:0 в пользу "Динамо".

Ранее сегодня запорожский "Металлург" уступил донецкому "Олимпику" на своем поле со счетом 0:4 (первая игра - 2:0 также в пользу "Олимпика") и пропустил дончан в четвертьфинал.

Как сообщал УНИАН, накануне путевки в 1/4 финала добыли днепропетровский "Днепр" и донецкий "Шахтер".

Матчи 1/8 финала Кубка Украины проходят 27-30 октября.