"Донбасс-Арену" полностью восстановят не ранее мая 2015 года - и.о. гендиректора стадиона

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

В частности, Гунько отметил: "Для процесса полного восстановления понадобится достаточное количество времени, что, в частности, связано с длительным периодом изготовления уникальных стеклянных панелей. Так что здесь можно говорить приблизительно о мае следующего года, если, конечно, ситуация в регионе не станет помехой. Это очень специфические работы, и они будут выполняться компаниями, которых в Донецке сейчас нет, и пока они сюда не приедут из-за обстановки в городе. Также для монтажа стеклянных панелей необходима стабильная температура воздуха от "+10" и выше. К сожалению, эти работы можно проводить только во второй половине апреля или в мае, в самом лучшем случае".

Вместе с тем, по словам Гунько, первые работы по восстановлению стадиона проводятся уже сейчас: "Работы по возврату несущих конструкций фасада в исходное положение займут, по моим оценкам, около двух недель. Все зависит от погодных условий и от общей обстановки в Донецке. Мы не можем рисковать людьми и проводить работы на высоте, если это будет небезопасно. Второй этап будет заключаться в установке мембран или другого материала, которые помогут нам закрыть открытые участки фасада. Этот период тоже займет около двух недель", - отмечает Гунько.

Говоря о том, почему необходимо проводить эти работы именно сейчас, ведь обстановка в Донецке по-прежнему напряженная и непредсказуемая, и.о. гендиректора отметил: "Не за горами зима. Впереди дождливая погода и снег, а открытые участки фасада – это фактически воронки, в которые будет попадать огромное количество осадков, заливая отапливаемые уровни и создавая огромную проблему для всего здания. Мы не можем этого допустить, поэтому в любом случае будем стараться вернуть фасад в исходное положение. После этого закроем временными конструкциями те части, которые остались без стекла".

Как сообщал УНИАН, 20 октября в Донецке прозвучал мощнейший взрыв в непосредственной близости от «Донбасс Арены». Стадион существенно пострадал. В результате взрыва ударная волна нанесла значительный ущерб западной и восточной частям арены. Часть стеклянного фасада обрушилась, значительная его площадь получила критические повреждения. Также пострадали внутренние помещения сооружения.