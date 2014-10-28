Украинская шпажистка Почкалова завоевала «золото» этапа Кубка мира

Автором золотой награды соревнования, которое состоялось в итальянском городе Линьяно, стала Анфиса Почкалова, сообщает НОК Украины.

В полуфинале и финале украинка обыграла таких именитых соперниц, как серебряный призер лондонской Олимпиады Бритта Хайдеманн и серебряный призер пекинских Игр Ану Марию Бранзу, чем обеспечила себе первое в карьере «золото» этапа Кубка мира во взрослой возрастной категории.

До сегодняшнего дня Почкалова была известна только своими успехами на молодежном уровне. В частности, она завоевала бронзу в составе сборной Украины в командных соревнованиях шпажисток Универсиады-2013.