Украинская шпажистка Почкалова завоевала «золото» этапа Кубка мира
11:54, 28 октября 2014Спорт
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На первом в новом сезоне этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах копилка украинской сборной пополнилась медалью высшей пробы.
Анфиса Почкалова получила первое золото этапа Кубка мира в карьере / noc-ukr.org
Автором золотой награды соревнования, которое состоялось в итальянском городе Линьяно, стала Анфиса Почкалова, сообщает НОК Украины.
В полуфинале и финале украинка обыграла таких именитых соперниц, как серебряный призер лондонской Олимпиады Бритта Хайдеманн и серебряный призер пекинских Игр Ану Марию Бранзу, чем обеспечила себе первое в карьере «золото» этапа Кубка мира во взрослой возрастной категории.
До сегодняшнего дня Почкалова была известна только своими успехами на молодежном уровне. В частности, она завоевала бронзу в составе сборной Украины в командных соревнованиях шпажисток Универсиады-2013.
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