Матч за бронзовые медали не будет отменен на ЧМ-2018 по футболу - президент ФИФА

11:20, 28 октября 2014
Спорт
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Такие матчи очень важны и проходят в зрелищной борьбе.

Блаттер считает, что матчи за бронзовые медали ЧМ необходимы и болельщикам, и самим командам Reuters

На чемпионате мира-2018 по футболу не будет отменен матч за бронзовые медали. Об этом в интервью журналистам в Москве заявил президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер, сообщает ТАСС.

"Матч за бронзу отменен не будет - он очень важен, - сказал Блаттер. - Я думаю, что и УЕФА не поддержит предложение об отмене, поскольку его глава Мишель Платини в составе сборной Франции выигрывал бронзу ЧМ". 

"Такие матчи всегда проходят в зрелищной борьбе", - добавил глава ФИФА. 

Генеральный секретарь организации Жером Вальке также сообщил, что церемония открытия ЧМ-2018 может быть проведена отдельно от матча открытия. "Возможно, они пройдут в разных городах, как было в Германии в 2006 году", - отметил он. 

Блаттер и Вальке находятся в Москве в связи с презентацией эмблемы чемпионата мира. Эмблему ЧМ-2018 кроме них также представят чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро, министр спорта РФ Виталий Мутко и известный российский шоумен Иван Ургант. 

Игры ЧМ-2018 запланированы на 12 стадионах в 11 городах России - в Москве ("Лужники" и "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010-го года Россия получила право принять Чемпионат мира-2018. 

В последние месяцы раздаются многочисленные призывы отобрать у России право проведения крупных спортивных событий, включая ЧМ-2018, из-за аннексии РФ украинского Крыма, поддержки террористических организаций ЛНР и ДНР на востоке Украины, а также включения трех крымских клубов в состав участников чемпионата России по футболу. 

ФИФА игнорирует эти призывы, подчеркивая что спорт вне политики. 

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