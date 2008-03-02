Динамо разгромило Днепр

Сегодня в напряженном матче киевские динамовцы в гостях переиграли лидера чемпионата днепропетровский Днепр со счетом 0:4. Таким образом интрига набирает обороты. На первую строчку таблицы выходит Шахтер (44 очка), Днепр – второй (43), у Динамо и Металлиста по 42.

4 минута . Кравец прорвался правым флангом, выдал передачу в штрафную на Гусева, Олег пробил, но попал в защитника. Мяч отскочил к Корреа, который технично обработав его, пробил - мяч влетел в девятку ворот днепропетровцев.

36 минута. Динамовцы поймали Днепр на контрвыпаде. Бангура обокрал Русола и перебросил Кернозенко, вышедшего из ворот.

62 минута. Третий мяч на счету Олега Гусева, который ворвался в штрафную по правому флангу, и в очередной раз оставив ни с чем Русола, решил пробить сам.

75 минута. Очередная контратака киевлян. Нинкович передачей с центрального круга выводит Кравца один на один с Кернозенко (защитники Днепра наблюдали за этим стоя). Счет стал разгромным.

Чемпионат Украины по футболу

19 тур

Днепр - Динамо 0:4 (Корреа 4, Бангура 36, Гусев 62, Кравец 75)

Днепр: Кернозенко, Грицай, Шершун, Самодин, Воробей, Русол(К), Денисов, Андриенко (Канкава), Назаренко (Голек), Ротань, Р.Гусев (Лепа)

Динамо: Шовковский(К), Допилка, Гиоане, Корреа (Алиев), Бангура, Михалик, О.Гусев (Каддури), Кравец (Шацких), Несмачный, Нинкович, Юссуф.