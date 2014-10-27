Украинская теннисистка Бондаренко поднялась на 65 позиций в рейтинге WTA

Украинка поднялась с 275-го на 210-е место. что практически обеспечивает ей участие в квалификационных соревнованиях первого турнира сезона-2015 серии "Большого шлема" - Открытого чемпионата Австралии, сообщает Теннисный портал Украины.

Такого успеха Бондаренко добилась благодаря тому, что накануне завоевала титул чемпионки на турнире ITF в Мейконе (США).

Лучшими среди украинок по-прежнему остаются Элина Свитолина - 30-я позиция, Леся Цуренко - 98-я, Марина Заневская - 135-я (-1), Катерина Козлова - 137-я и Юлия Бейгельзимер - 170 (-2).

В мужском рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Александр Долгополов потерял один пункт и стал 25 ракеткой мира. Сергей Стаховский сохранил 60-ю позицию. Во второй сотне мирового рейтинга также два украинца. Илья Марченко поднялся со 170-го на 169-е место, Денис Молчанов – со 176-го на 173-е.

Лучшими теннисистами мира, как и ранее, у женщин считается Серена Уильямс (США), а у мужчин - Новак Джокович (Сербия).