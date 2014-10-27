Кличко прервал подготовку к бою с Пулевым, чтобы проголосовать на выборах

Об этом сам спортсмен сообщил на своих страничках в Twitter и Facebook.

Для этого Владимиру пришлось покинуть свой тренировочный лагерь в австрийском Гоинге, где он готовиться к поединку с болгарином Кубратом Пулевым, и отправиться в украинское консульство в Мюнхене.

«Украинцы - это свободная нация. И мы выбираем будущее нашего государства и наших детей. Мы, украинцы - вместе! Слава Украине!» - заявил Владимир, после голосовать.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября в Гамбурге (Германия).

Читайте все новости о бое Владимир Кличко - Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с брендом "Хортиця". ТМ "Хортиця - абсолютное качество".