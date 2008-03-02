«Челси» одержал крупную победу

Играя в гостях у "Вест Хэма", подопечные Аврама Гранта одержали крупную победу - 0:4.

Явного преимущества "аристократы" добились, несмотря на то, что Дидье Дрогба провел матч на скамейке запасных, в нападении играл лишь Николя Анелька при поддержке Калу и Джо Коула, а Франк Лэмпард на 36-й минуте покинул поле, получив красную карточку.

В отличие от разочарованного игрой "Вест Хэма" Алана Кербишли, Аврам Грант не скрывал удовлетворение успехом. "Мы здорово начали, и, если бы не красная карточка, счет был бы еще больше", - сказал наставник "Челси".

Грант заверил, что сделает все, чтобы завоевать чемпионский титул. "Я не привык сдаваться и не намерен начинать это делать в своем возрасте", - сказал он. В середине будущей недели "Челси" ждет серьезное испытание - в рамках Лиги чемпионов он встречается дома с "Олимпиакосом".

Ничья "Арсенала" дома с "Астон Виллой" и победа "Манчестер Юнайтед" в гостях над "Фулхэмом" вновь вместе собирают три ведущих клуба Англии. Между лидерами одно очко, "Челси" отстает от них на 6 и 7 очков соответственно, имея матч в запасе.

Результаты матчей 28-го тура Премьер-лиги:

"Фулхэм" - МЮ 0:3

"Вест Хэм" - "Челси" 0:4

"Арсенал" - "Астон Вилла" 1:1

"Бирмингем" - "Тоттенхэм" 4:1

"Дерби Каунти" - "Сандерленд" 0:0

"Ньюкасл" - "Блэкберн" 0:1

"Мидлсбро" - "Рединг" 0:1

"Манчестер Сити" - "Уиган" 0:0

Сегодня состоятся еще два матча клуб Андрея Воронина в гостях сразится с "Болтоном", а "Эвертон" померяется силами с "Портсмутом".

По материалам ВВС и официального сайта ФК "Челси"