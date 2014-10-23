Киевское "Динамо" разгромно проиграло "Ольборгу" в матче Лиги Европы

В датском Ольборге завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором местный одноименный клуб принимал киевское "Динамо" и неожиданно выиграл со счетом 3:0.

Судьба матча была решена в первом тайме.

На 11-й минуте гол забил Томас Эневольдсен. После обреза паса справа игрока "Динамо" Александра Драговича Эневольдсен с лёта пробил из пределов штрафной и мяч влетел в сетку впритирку со штангой. Прыжок вратаря киевлян Александра Рыбки оказался бесполезен - 1:0.

А на 39-й минуте отличился Николай Томсен. Датчане быстрой атакой "раскатали" оборону киевлян и в результате Брун отдал справа на дальний угол вратарской, а набежавший Томсен закатил мяч в пустые ворота - 2:0.

Во втором тайме киевляне перехватили инициативу и даже имели шансы отличиться, но забить хотя бы один гол в ворота соперника так и не смогли.

В свою очередь, Томсен уже в добавленное арбитром время, на 91-й минуте забил третий гол своей команды - 3:0.

Таким образом, после 3-х туров у "Динамо" осталось 6 очков в турнирной таблице Группы J Лиги Европы. Столько же очков у "Ольборга" и румынского "Стяуа". У португальского "Риу Аве" - 0 баллов.