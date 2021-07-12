В новой форме украинские спортсмены будут выходить на парад открытия и закрытия Игр.

Национальный олимпийский комитет Украины представил новую форму для спортсменов, которые будут участвовать в XXXII летних Олимпийских играх. Соревнования в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Об этом сообщает пресс-служба НОК в Facebook.

"Главная идея коллекции заключается в том, что спорт – это стиль жизни и именно с этой одеждой ты готов к любым испытаниям. Эта одежда соответствует современным дизайнерским трендам, изготовленная из легких, прозрачных тканей, с учетом климатических условий Токио", – говорится в сообщении.

Форма создана в традиционных национальных цветах, но авторы выбрали не яркие и насыщенные оттенки, а пастельную палитру. В Комитете отметили, что цветовая гамма символизирует надежду и веру.

В этой форме украинские спортсмены будут выходить на парад открытия и закрытия Игр, ходить по Олимпийской деревне, ездить на тренировки и подниматься на пьедесталы почета. Каждый спортсмен получит более 50 единиц одежды - спортивные костюмы, футболки, шорты, худи, ветрозащитные куртки, кроссовки, сумки, рюкзаки, шлепанцы и другое.

Центр экипировки Национальной Олимпийской сборной Украины посетил президент Владимир Зеленский с первой леди. Они отметили стильный дизайн экипировки. В свою очередь спортсмены добавили, что она еще и очень удобна. Спортсмены также позитивно оценили новую форму.

А вот болельщики не согласились с мнением НОК и президента. Многие остались недовольны новой формой украинской сборной: "Выглядит ужасно", "Не удачная форма и цвет не понятный, выглядят как облезлая и с оттенком зеленого, который к чему тут, надеюсь не про политику", "Самая ужасная форма за все годы" и другие. Олимпиада в Токио: что известно Олимпиада в Токио начнется 23 июля и пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020". Расходы на игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса. Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году. 25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета Олимпийского огня. 11 июля президент Владимир Зеленский встретился с украинскими спортсменами, которые отправятся на Олимпиаду в Токио.

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Автор: Анастасия Горбачева