За более чем 60 лет творчества он опубликовал больше тысячи шахматных композиций.

В Одессе умер выдающийся шахматный композитор Юрий Гордиан.

Как сообщает Федерация шахмат Украины, 86-летний Гордиан умер вчера, 8 января.

"Ушел из жизни выдающийся шахматный композитор Украины, международный мастер, международный арбитр, гроссмейстер Украины по шахматной композиции Юрий Маркович Гордиан... Выражаем искренние и глубокие соболезнования его родным и близким", - заявили в федерации.

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Там перечислили победы и заслуги известного одессита. Гордиан - заслуженный мастер спорта Украины, четырехкратный чемпион мира по шахматной композиции в составе сборной СССР, чемпион и трехкратный серебряный призер чемпионатов мира по шахматной композиции в составе команды Украины. Также он - многократный чемпион и призер чемпионатов Украины в личном и командном зачетах. В течение восьми лет (2010 - 2018) Гордиан был главным редактором журнала "Проблемист Украины", также является автором книг по шахматной композиции.

В Федерации шахмат Одесской области УНИАН уточнили, что прощание с выдающимся гроссмейстером состоялось сегодня, 9 января.

Что известно о Юрии Гордиане

Юрий Гордиан (сын шахматного композитора Марка Гордиана) родился в Одессе 24 марта 1937 года. Тренировался под руководством Самуила Котлермана. Имел хорошие перспективы в баскетболе — выступал за юношескую сборную Одессы. Первую шахматную задачу напечатал в 1958 году. Всего за более чем 60 лет творчества опубликовал больше 1 тысячи композиций всех жанров, из которых более 300 произведений отмечены призами в различных соревнованиях. В альбомах Международной шахматной федерации отобрано в общей сложности 45 его задач. На протяжении многих лет – капитан сборной Украины на Всесоюзных соревнованиях и чемпионатах мира, в том числе, когда сборная впервые участвовала в чемпионате как самостоятельная команда в 1997 году. Организатор многих фестивалей по шахматной композиции.

По специальности — инженер-технолог литейного производства. После выхода на пенсию работал тренером-преподавателем в шахматной школе.

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