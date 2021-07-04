В Министерстве здравоохранения Украины дали советы украинским болельщикам, которые пережили стресс после поражения Украины на Чемпионате Европы по футболу.
Об этом говорится в сообщении Минздрава в социальной сети Facebook.
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В Минздраве отметили, что, согласно исследованиям, во время игры футбольные фанаты переживают сильный стресс, и у них растет выделение кортизола - гормона стресса.
"Ваш организм пережил два тайма чрезвычайного стресса - сейчас он истощен. Помогите вашему организму восстановиться: пойдите на прогулку с собакой, встретьтесь с друзьями, выберите тихий вечер с сериалом, уберите в квартире, приготовьте полезный и вкусный ужин, займитесь спортом и тому подобное. Выберите то занятие, которое приносит вам удовольствие и помогает справиться со стрессом", - посоветовали в ведомстве.
Украина - Англия: итоги матча
- 3 июля 2021 года сборная Украины покинула Евро-2020, уступив в 1/4 финала главному фавориту турнира - сборной Англии. Матч окончился со счетом 0:4.
- Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Гарри Кейн (оценка - 9,3).
- В полуфинале Англия встретится со сборной Дании, которая прошла Чехию. Англичане сыграют в полуфинале Евро впервые с 1996 года.
- Сборная Украины пропустила во всех одиннадцати матчах на чемпионатах Европы.
- Сборная Англии не пропустила на Евро-2020 в пятом матче подряд.
- Англия стала первой сборной в истории чемпионатов Европы, которая забила три гола головой в одном матче.
- Англичане одержали свою самую крупную победу на чемпионатах Европы
- Выход в 1/4 финала является лучшим результатом сборной Украины на чемпионатах Европы в истории.
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