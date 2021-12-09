Украинская ассоциация футбола рассматривает возможность подачи заявок на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы по футзалу, финала Лиги конференций УЕФА.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году.

Как сообщает пресс-служба главы государства, сегодня Зеленский провел встречу с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином, который прибыл в Украину по случаю 30-летия Украинской ассоциации футбола.

По словам Зеленского, Украина стремится проводить различные соревнования под эгидой УЕФА и других спортивных организаций и заботится о том, чтобы спорт был доступным для каждого гражданина.

Президент сообщил, что Украина заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА в 2024 или 2025 году.

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По его словам, также Украинская ассоциация футбола рассматривает возможность подачи заявок на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы по футзалу, финала Лиги конференций УЕФА.

"Украина вместе с Польшей успешно провела финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года и на высоком уровне приняла финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году. Наша страна имеет достаточно богатые традиции в проведении на высоком уровне мировых и европейских чемпионатов по олимпийским видам спорта", - сказал глава государства.

В конце встречи Зеленский вручил Чеферину орден князя Ярослава Мудрого IV степени.

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Автор: Антонина Доломанжи