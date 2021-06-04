Яну Сизикову подозревают в участии в матче с фиксированным результатом.

Российская теннисистка Яна Сизикова была задержана полицией в Париже во время турнира "Большого шлема" "Ролан Гаррос", с которого снялась одна из лучших теннисисток мира.

Об этом сообщает Le Parisien.

26-летнюю россиянку арестовали вечером 3 июня, когда она завершила сеанс массажа после поражения в матче первого круга в парном разряде. Кроме того, в ее гостиничном номере был проведен обыск.

Сизикову подозревают в участии в договорном матче на "Ролан Гаррос" в прошлом году. Тогда были сделаны подозрительно высокие ставки (несколько десятков тысяч евро) на поражение россиянки и американки Мэдисон Бренгл в матче парного разряда. В частности, букмекеры обратили внимание на пятый гейм второго сета, в котором Сизикова допустила две двойные ошибки, а теннисистки проиграли гейм всухую.

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Расследование по обвинению в "мошенничестве, совершенном группой лиц" и "коррупции в спорте" было начато парижской прокуратурой еще в октябре прошлого года.

Сизиковой грозит пожизненная дисквалификация, а также штраф.

На данный момент в одиночном разряде Сизикова занимает 466-е место в рейтинге WTA, а в парном - 101-е. В активе россиянки 43 парных титула на турнирах ITF и один на турнирах. WTA.

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Автор: Антон Дударь