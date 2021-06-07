Владимир Ткаченко стал легендой для "горняков".

В возрасте 78 лет перестало биться сердце Владимира Ткаченко, который стал для "Шахтера" почетным сотрудником и завоевал большой авторитет.

Об этом печальном известии стало известно из официального Facebook "Шахтера".

Удивительно, но Ткаченко работал массажистом в донецком клубе 50 лет и был незрячим. В дополнение, в 2013 году Владимир Иванович попал в "Книгу рекордов Украины".

Ткаченко установил вышеупомянутый рекорд, потому что во всей Украине больше не было человека с ограниченными возможностями, который смог бы 50 лет проработать в одном коллективе.

"Приходилось делать массажи Ролану Быкову, Михаилу Пуговкину, Николаю Озерову. А однажды у нас на базе выступал Владимир Высоцкий, и я после концерта разминал его кисти и пальцы", - отмечал Ткаченко.

В структуру "Шахтера" Ткаченко попал в 1963 году. С тех пор, по его подсчетам, он провел около 150 тысяч сеансов массажа.

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Автор: Артем Будрин