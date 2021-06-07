Виктор Леоненко считает, что форма сборной Украины с контуром страны - "тупость политиков".

Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко высказал свое мнение о форме сборной Украины с Крымом, представленной перед Евро-2020.

Сперва в комментарии российскому сайту "Спорт-Экспресс" Леоненко заявил:

"Это все устроили уродливые политики, у которых один или два процента в народе. Я бы их сильно бил палками".

Затем Леоненко прокомментировал свои слова украинскому сайту Tribuna.com.

"Ты про форму хочешь спросить? Там все просто - это очередная тупость наших политиков. Меня интересует, как будет наша сборная играть. А что там рисуют или не рисуют… Если от этого будут лучше играть, то хорошо. Вот и весь ответ", - сказал Леоненко, а следом добавил:

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"Мне не нравится то, что политики у*бищные лезут в профессиональный спорт. Вот так вот с матом и напиши, если можешь. Если ты не заметила, они у нас уже везде. Только мы жить лучше не стали".

Форма Украины на Евро-2020

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Автор: Антон Дударь