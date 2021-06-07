Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко высказал свое мнение о форме сборной Украины с Крымом, представленной перед Евро-2020.
Сперва в комментарии российскому сайту "Спорт-Экспресс" Леоненко заявил:
"Это все устроили уродливые политики, у которых один или два процента в народе. Я бы их сильно бил палками".
Затем Леоненко прокомментировал свои слова украинскому сайту Tribuna.com.
"Ты про форму хочешь спросить? Там все просто - это очередная тупость наших политиков. Меня интересует, как будет наша сборная играть. А что там рисуют или не рисуют… Если от этого будут лучше играть, то хорошо. Вот и весь ответ", - сказал Леоненко, а следом добавил:
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"Мне не нравится то, что политики у*бищные лезут в профессиональный спорт. Вот так вот с матом и напиши, если можешь. Если ты не заметила, они у нас уже везде. Только мы жить лучше не стали".
Форма Украины на Евро-2020
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня. Форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Особенностью является то, что на нее нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев уже призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво". Также появилась реакция российского МИДа.
- Однако УЕФА утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020.
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