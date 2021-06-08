Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины, телеэксперт Виктор Леоненко извинился за свои комментарии о новой форме "желто-синих".
Слова Леоненко приводит focus.ua.
"Я поддерживаю целостность Украины и буду болеть за сборную на чемпионате Европы-2020. Футболка национальной команды - символ для всех болельщиков. Уверен, что команда Андрея Шевченко нацелена на победу и такая форма будет вдохновлять", - сказал Леоненко.
"Как игрок я с удовольствием надевал футболку сборной Украины и представлял страну в международных матчах. Я знаю, как сильно нашей сборной нужна поддержка всех украинцев. Впервые за много десятилетий команда достигла такого результата. И извините, если я бываю резок в своих высказывания по поводу политики - люблю Украину, футбол, но не политиков", - добавил он.
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Напомним, комментируя новую форму сборной Украины Леоненко заявил, что "это очередная тупость наших политиков".
Форма Украины на Евро-2020
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня. Форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Особенностью является то, что на нее нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев уже призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво". Также появилась реакция российского МИДа.
- Однако УЕФА утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020.
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