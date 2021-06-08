Виктор Леоненко сказал, что поддерживает целостность Украины.

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины, телеэксперт Виктор Леоненко извинился за свои комментарии о новой форме "желто-синих".

Слова Леоненко приводит focus.ua.

"Я поддерживаю целостность Украины и буду болеть за сборную на чемпионате Европы-2020. Футболка национальной команды - символ для всех болельщиков. Уверен, что команда Андрея Шевченко нацелена на победу и такая форма будет вдохновлять", - сказал Леоненко.

"Как игрок я с удовольствием надевал футболку сборной Украины и представлял страну в международных матчах. Я знаю, как сильно нашей сборной нужна поддержка всех украинцев. Впервые за много десятилетий команда достигла такого результата. И извините, если я бываю резок в своих высказывания по поводу политики - люблю Украину, футбол, но не политиков", - добавил он.

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Напомним, комментируя новую форму сборной Украины Леоненко заявил, что "это очередная тупость наших политиков".

Форма Украины на Евро-2020

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Автор: Антон Дударь